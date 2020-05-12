Регина Тодоренко перевела в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет» два миллиона рублей. Это самое крупное пожертвование в истории фонда

Телеведущая Регина Тодоренко сделала пожертвование в размере двух миллионов рублей в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».

Как пояснили в самом центре, это самое крупное единовременное пожертвование за всю его историю.

23 апреля на ютьюбе было опубликовано интервью Тодоренко, в котором она осудила жертв домашнего насилия. В частности, она назвала «психологически больными» женщин, которые говорят о том, что мужья их избивают. За это Тодоренко была подвергнута критике в соцсетях, журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», указав, что «любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо».

4 мая Тодоренко опубликовала фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?». Все средства от его монетизации Тодоренко пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.