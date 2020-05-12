Лукашенко сообщил о двукратном «снижении пневмоний» после военного парада в Минске

Заболеваемость «пневмониями» в Минске снизилась в два раза после военного парада 9 мая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает «Интерфакс».

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми, — сказал Лукашенко на совещании 12 мая. — В Минске значительно — вчера в 2 раза — снижение пневмоний».

Белоруссия не отменяла военный парад к Дню Победы в 2020 году.

По данным на 12 мая, которые приводит «Интерфакс», в республике диагноз COVID-19 подтвердили у 24,8 тысячи человек, умерли от заболевания 142 человека. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.