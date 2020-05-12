«Коммерсант» сообщил о дефиците термометров в российских аптеках
Российские аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела, сообщает «Коммерсант».
О трудностях с поставками рассказали аптечная сеть «36,6» и группа компаний «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки» и другие). При этом интернет-ретейлеры подобных проблем не испытывают: в компаниях Wildberries и Ozon заявили, что запасов термометров у них достаточно.
В Минпромторге ТАСС заявили, что поставки термометров в Россию налажены в достаточных объемах.
Глава аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк объяснил «Коммерсанту», что аптеки могут продавать только термометры с регистрационными удостоверениями изделий медицинского назначения. Такие приборы сейчас очень востребованы в больницах, поэтому их поставки в фармацевтическую розницу сократились. Интернет-магазины же имеют право продавать термометры и без регистрационных удостоверений, которые сейчас активно производятся в Китае.
Эксперт добавляет, что аналогичная ситуация была и с масками, когда розница смогла быстрее наладить их продажи за счет импортных изделий, не имеющих регистрационных удостоверений. Аптечным сетям, поясняет Сергей Шуляк, пришлось дожидаться, когда на рынке появится сертифицированная продукция.
Ранее аптеки Москвы и некоторых других городов России столкнулись с нехваткой медицинских масок и жаропонижающих препаратов на фоне коронавируса.