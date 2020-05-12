«Коммерсант» сообщил о дефиците термометров в российских аптеках

Российские аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела, сообщает «Коммерсант».

О трудностях с поставками рассказали аптечная сеть «36,6» и группа компаний «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки» и другие). При этом интернет-ретейлеры подобных проблем не испытывают: в компаниях Wildberries и Ozon заявили, что запасов термометров у них достаточно.

В Минпромторге ТАСС заявили, что поставки термометров в Россию налажены в достаточных объемах.

Глава аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк объяснил «Коммерсанту», что аптеки могут продавать только термометры с регистрационными удостоверениями изделий медицинского назначения. Такие приборы сейчас очень востребованы в больницах, поэтому их поставки в фармацевтическую розницу сократились. Интернет-магазины же имеют право продавать термометры и без регистрационных удостоверений, которые сейчас активно производятся в Китае.

Ранее аптеки Москвы и некоторых других городов России столкнулись с нехваткой медицинских масок и жаропонижающих препаратов на фоне коронавируса.