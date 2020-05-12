Фейсбук за месяц обнаружил 50 миллионов постов с фейками о COVID-19

Модераторы фейсбука в апреле обнаружили 50 миллионов единиц контента с дезинформацией о COVID-19. Об этом сказано в сообщении Facebook, поступившем в «Медузу».

На материалы с недостоверной информацией фейсбук поставил соответствующие метки.

«Мы знаем, что эти предупреждения работают, поскольку, когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на представленный контент», — сказано в сообщении соцсети.

Кроме того, соцсеть удалила «сотни тысяч единиц информации», из-за которой пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, что коронавирусная инфекция якобы имеет такие же последствия, как и обычная простуда.

Также, начиная с 1 марта, модераторы удалили 2,5 миллиона нерекламных постов, которые продвигали продажу защитных масок, антисептиков, дезинфицирующих салфеток и тестов на COVID-19.

Подробный отчет фейсбука, где в том числе содержится информация о борьбе с фейками про коронавирус, можно прочитать здесь.