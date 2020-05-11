ВМС Ирана во время учений случайно выпустили ракету по своему кораблю. Погибли 19 человек

Противокорабельная ракета, запущенная во время военно-морских учений в Иране, случайно попала по своему кораблю. 19 человек погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление иранских военных.

Учения проходили в Оманском заливе. Пострадавший корабль отбуксирован в один из иранских портов, сообщает Press TV. Другие подробности инцидента не сообщаются.