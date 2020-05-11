В Петербурге закрыли Сенной рынок. Накануне там собрались 200 человек из-за бесплатной раздачи еды
Полиция Петербурга закрыли Сенной рынок, где накануне образовалась толпа из-за бесплатной раздачи еды. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Территория рынка опечатана Роспотребнадзором. На юридическое лицо, эксплуатирующее Сенной, составлен протокол о нарушении режима самоизоляции (часть 2 статьи 6.3 КоАП).
Также полиция задержала мужчину, организовавшего бесплатную раздачу еды на Сенном. Он субарендатор на рынке. На него составлен протокол об организации массового пребывания граждан в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).
Раздача бесплатной еды прошла возле молельной комнаты для мусульман на Сенном рынке 10 мая. Как пишет агентство IslamNews, это была благотворительная акция по случаю Рамадана. В духовном управлении мусульман Петербурга сообщили, что не знали о ней. По информации полиции, во время акции возле молельной комнаты собрались около 200 человек.
Работа Сенного рынка в период эпидемии коронавируса продолжается. При этом на рынок распространяется требование обеспечить для работников и посетителей дистанцию в полтора метра.