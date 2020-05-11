Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Олег Ковалев, представлявший в Совете Федерации Рязанскую область, умер в возрасте 71 года, сообщает агентство «Москва».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, выражая соболезнования по поводу смерти Ковалева, рассказал, что сенатор «долгие годы боролся с заболеванием, но не жаловался и продолжал работать».

Олег Ковалев занимал пост сенатора с сентября 2017 года. До этого с 2008 по 2017 год Ковалев возглавлял Рязанскую область.