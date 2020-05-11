И.о. главы Россотрудничества в Чехии заподозрили в доставке рицина в Прагу

Правоохранительные органы Чехии предполагают, что и. о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрей Кончаков доставил в Прагу яд рицин для покушения на чиновников, ответственных за . Имя подозреваемого, пишет The Insider, выяснили журналисты программы «168 часов» чешского телеканала CT1.

По данным журналистов, чешские спецслужбы получили предупреждение от коллег из другой страны о том, что 14 марта Кончаков прилетит в Прагу и в дипломатическом багаже будет перевозить яд рицин, якобы предназначенный для покушения на чиновников, причастных к сносу памятника Коневу.

В указанную дату Кончаков действительно прилетел в Прагу, но досматривать или задерживать его не стали, так как были подозрения, что речь идет о попытке дезинформации с целью дискредитировать чешские спецслужбы. Тем не менее глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиб, отвечавшие за демонтаж монумента, были взяты под охрану.

Доказательств причастности Кончакова к российским спецслужбам The Insider получить не удалось.

В свою очередь чешское издание Seznam 10 мая опубликовало расшифровку разговора с российским дипломатом Андреем Викторовичем К., представив его как руководителя дипломатического представительства одного из российских федеральных агентств в Чехии. На вопрос журналистов, знает ли он, что его подозревают в доставке рицина, Андрей К. заявил, что речь идет о какой-то ошибке, а в его чемодане были «дезинфекция и конфеты».

Обновлено. Россотрудничество назвало «чистой провокацией» информацию о том, что Кончаков доставил рицин в Прагу.

О том, что на чешских чиновников, причастных к демонтажу памятника Коневу в Праге, готовится покушение, впервые сообщило 27 марта чешское издание Respekt. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что в эту информацию невозможно поверить, так как в страну просто не пропустили бы человека с ядом.