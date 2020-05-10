РБК: сеть кинотеатров Александра Мамута накопила долги перед киностудиями

Объединенная сеть кинотеатров, куда входят «Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко», не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020-го. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип».

Сумму долга в компании не уточнили. В январе-марте «Централ Партнершип» как дистрибьютор предоставил кинотеатрам девять фильмов, в том числе «Холоп», ставший самым кассовым российским фильмом. Во всех кинотеатрах России он собрал больше трех миллиардов рублей.

Как уточняет РБК, кинотеатры по итогам проката оставляют себе около половины кассовых сборов. Еще 10-15% уходят дистрибьютору, остальное — продюсерам.

Кроме того, киносеть задолжала 150 миллионов рублей Национальной медиагруппе как продюсеру фильмов «Вторжение» и «Лед-2», сообщил изданию представитель медиагруппы. Прокат этих фильмов закончился в первом квартале 2020-го, когда карантина из-за коронавируса еще не было.

Объединенная киносеть в марте отправила прокатчикам письмо, где сообщила, что все платежи, кроме налогов и зарплат, будут идти по остаточному принципу в связи с кризисом из-за эпидемии. Об этом РБК сказал источник на кинорынке. При этом, по его словам, киносеть перестала платить прокатчикам долю от кассовых сборов еще в декабре 2019-го.

В киносети признали факт задолженности перед дистрибьюторами, пишет РБК. Представитель сети сказал изданию, что с каждым партнером составят индивидуальный график погашения задолженности после того, как кинотеатры возобновят работу.

Основной владелец Объединенной киносети — бизнесмен Александр Мамут (Rambler Group), напоминает РБК. Сеть кинотеатров не входила в сделку по приобретению Сбербанком 46,5% «Рамблера». Киносеть, по данным «Невафильм Research», которые приводит РБК, управляет 641 залом в 77 кинотеатрах, это крупнейший игрок на рынке с долей 11,5%.

Кинотеатры в России, как и другие развлекательные заведения, закрылись в марте из-за эпидемии COVID-19.