Число зарегистрированных в России случаев COVID-19 превысило 200 тысяч. За сутки обнаружили еще 11 тысяч

Число случаев COVID-19 в России к утру 10 мая составило 209 688 тысяч, сообщает оперативный штаб.

За сутки обнаружили еще 11 012 заболевших, из них в Москве — 5551 человек. В Москве таким образом зарегистрировано 109 740 случаев заболевания.

Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели — 2390. Всего с начала эпидемии, по данным штаба, умерли от инфекции 1915 человек, выздоровели — 34 306.

Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.