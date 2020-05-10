Число зарегистрированных в России случаев COVID-19 превысило 200 тысяч. За сутки обнаружили еще 11 тысяч
Источник: Оперативный штаб
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Число случаев COVID-19 в России к утру 10 мая составило 209 688 тысяч, сообщает оперативный штаб.
За сутки обнаружили еще 11 012 заболевших, из них в Москве — 5551 человек. В Москве таким образом зарегистрировано 109 740 случаев заболевания.
Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели — 2390. Всего с начала эпидемии, по данным штаба, умерли от инфекции 1915 человек, выздоровели — 34 306.
Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.