В центре Москвы задержали депутатов Мосгордумы от КПРФ. Они пытались провести акцию в честь 9 Мая

Нескольких депутатов Мосгордумы и их помощников задержали на Тверской улице в центре Москвы за попытку провести несогласованную акцию.

Участники мероприятия пришли с красными флагами, на которых были нанесены как надписи посвященные Дню Победы, так и антиправительственные лозунги, например, «Подняли [красный флаг] над Рейхстагом, поднимем над Кремлем».

В акции участвовали немногим более десятка человек, в том числе четверо депутатов Мосгордумы и депутат Государственной думы Валерий Рашкин. Все, кроме Рашкина, были задержаны и доставлены в ОВД Пресненское и Замоскворечье.

В Москве из-за эпидемии коронавируса временно запрещены все публичные мероприятия.