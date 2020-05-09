В Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки COVID-19

Власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города, после того как в городе возникла новая вспышка коронавируса. Об этом пишет «Ренхап».

Меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это был 29-летний житель города Енин, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон.

По данным властей, с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус или не выходить из дома.

Южная Корея одна из немногих стран мира, которой удалось быстро справиться с эпидемией коронавируса без режима тотальной самоизоляции.

Бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения были открыты в Южной Корее в конце апреля — после того как на протяжении нескольких дней количество новых случаев заражения в 51-миллионной стране не превышало нескольких человек.