В Екатеринбурге главврача больницы, разрешившего пятерым больным COVID-19 лечиться дома, оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд оштрафовал главврача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он отправил нескольких больных коронавирусом лечиться на дому. Об этом пишет Znak.com.

В общей сложности речь шла о пяти пациентах, которых Малинкин отправил лечиться амбулаторно с 20 апреля по 2 мая. ТАСС отмечает, что по двум из адресов, куда отправились больные, через несколько дней возникла вспышка заболевания.

Суд признал Малинкина виновным по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сам врач факт нарушения не признал и ссылался на приложение к приказу Минздрава от 19 марта, в котором говорилось о необязательности госпитализации всех больных COVID-19.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 мая подписал указ, разрешающий лечение пациентов с COVID-19 на дому. Решение начнет действовать с 12 мая.

Первым из российских регионов отправлять больных коронавирусной инфекцией лечиться дома разрешили власти Москвы — это было сделано еще в конце марта. Сейчас в городе на дому лечатся десятки тысяч человек.