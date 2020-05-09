Умер музыкант Литл Ричард

В США умер певец и пианист Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман).

Музыканту было 87 лет.

Литл Ричард был одним из пионеров рок-н-ролла. Расцвет его творчества пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность.

Наиболее известные композиции Литла Ричарда, сейчас считающиеся классикой рок-н-ролла, — «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», «Lucille», «Keep A-Knockin» (But You Canʼt Come In)». Первые две из них стали особенно популярны после того, как их перепел Элвис Пресли.