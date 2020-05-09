Глобальный правительственный пенсионный фонд Норвегии — крупнейший суверенный фонд в мире — впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит бюджета, по оценкам правительства, составит 201 миллиард крон (20 миллиардов долларов). Это связано как с ограничениями из-за коронавируса, так и с резким падением цен на нефть.

Глобальный правительственный пенсионный фонд был основан в 1990 году, он наполняется за счет сверхдоходов от продажи нефти. На данный момент это крупнейший суверенный фонд в мире, стоимость его активов оценивается в триллион долларов.

В Норвегии, где проживает немногим более 5 миллионов человек, зарегистрировано более восьми тысяч случаев коронавируса, умерли 218 человек.