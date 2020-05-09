Полиция Москвы пообещала не штрафовать людей, самоизолирующихся не по месту регистрации

Проживание не по месту регистрации в условиях режима самоизоляции не является основанием для штрафа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения [режима самоизоляции]», — пояснили в пресс-службе.

В середине апреля «Ведомости» писали о том, что полицейские начали оформлять штрафы о нарушении режима самоизоляции в отношении граждан, которые находятся на улице вдалеке от места постоянной регистрации. Издание приводило в пример историю мужчины, который получил штраф, выйдя в находящийся рядом с домом магазин, потому что по паспорту он был прописан в другом месте.

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составляет четыре тысячи рублей.