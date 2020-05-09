Кадыров разрешил небольшим магазинам в Чечне возобновить работу

В Чечне со следующей недели смогут возобновить деятельность небольшие организации торговли. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава региона Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, послабление мер коснется небольших хозяйственных магазинов, станций технического обслуживания и «других небольших торговых заведений».

В Чечне действуют одни из самых строгих антикоронавирусных мер среди всех регионов России. В республике действует комендантский час, жители других регионов не могут туда въехать. На период майских праздников в Чечне не ходит общественный транспорт.

В Чечне зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 369 человек, умерли восемь.