Число случаев COVID-19 в России приблизилось к двумстам тысячам. За сутки заболели 10817 человек

В России за сутки выявлено 10817 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 198676 человек.

В Москве заболели 5667 человек, общее количество заболевших превысило сто тысяч и сейчас составляет 104189 человек.

Также за сутки в России зафиксировано 104 летальных случая. За весь период от коронавируса умерли 1827 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составило 5308 человек — это рекордное значение с начала эпидемии.

За сутки было сделано 234,4 тысячи тестов на коронавирус (5,2 миллиона с начала эпидемии).

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