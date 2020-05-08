В Белоруссии назначили президентские выборы на 9 августа

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Такую дату одобрили большинство депутатов на внеочередном заседании Палаты представителей.

Александр Лукашенко, возглавляющий Белоруссию с 1994 года, дал понять, что будет баллотироваться на очередной срок, пишет Tut.by.

Также участвовать в президентских выборах планируют: депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.