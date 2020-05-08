Сбербанк впервые с января снизил процентные ставки по вкладам

Сбербанк 8 мая понизил ставки по рублевым вкладам своей базовой линейки, пишут «Ведомости».

В среднем ставки упали на 0,35 процентного пункта — с 2,7–4,5% до 2,35-4,15% годовых без учета капитализации.

В предыдущий раз Сбербанк понижал ставки по вкладам в начале января 2020 года.