Сбербанк впервые с января снизил процентные ставки по вкладам
Источник: Ведомости
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Сбербанк 8 мая понизил ставки по рублевым вкладам своей базовой линейки, пишут «Ведомости».
В среднем ставки упали на 0,35 процентного пункта — с 2,7–4,5% до 2,35-4,15% годовых без учета капитализации.
Нынешнее снижение ставок соответствует общей тенденции на рынке, пояснила «Ведомостям» пресс-служба госбанка, напомнив о снижении с 27 апреля ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых.
В предыдущий раз Сбербанк понижал ставки по вкладам в начале января 2020 года.