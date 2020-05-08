Росстат отчитался о стабильности инфляции вторую неделю подряд

Инфляция в России за неделю с 28 апреля по 6 мая составила 0,1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Агентство отмечает, что 21-27 апреля недельная инфляция также составляла 0,1%.

С начала года по 6 мая цены в России выросли на 2,2%; годовая инфляция чуть превысила 3,1% (3,11% без округления).

Во второй половине марта, когда в России начиналась эпидемия COVID-19, недельная инфляция ускорилась до 0,2-0,3% с обычных для этого времени 0-0,1%, добавляет «Интерфакс».

Цены росли в том числе на фоне «ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости», пишет агентство. В конце апреля-начале мая этот фактор «в большой степени был исчерпан».

ЦБ на 2020 год установил таргет по инфляции 4%. Несмотря на кризис из-за эпидемии, регулятор не ожидает превышения этого порога по итогам года.