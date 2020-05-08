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Около 100 сотрудников Банка России заразились коронавирусом

Источник: Банк России
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Около 100 сотрудников Центробанка заболели коронавирусной инфекцией, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции.

«У нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть — это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала Набиуллина. Она отметила, что в Москве работает около 10 тысяч сотрудников Банка России.

Примерно 80% сотрудников центрального аппарата ЦБ работают дистанционно, в территориальных подразделениях на удаленную работу перешли 60-65% сотрудников.

В апреле 2019 года зампред ЦБ Руслан Вестеровский сообщал, что в Банке России работают около 50 тысяч сотрудников. В ближайшее время, говорил он, в штате останутся 43,5 тысячи человек.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

98 522 (+5 846)
956 (+51)
10 259 (+1 032)
87 307

2

Московская область

18 350 (+918)
175 (+19)
813 (+44)
17 362

3

Санкт-Петербург

6 565 (+375)
48 (+4)
1 597 (+45)
4 920

4

Нижегородская область

3 886 (+276)
23
510 (+17)
3 353

5

Дагестан

2 468 (+96)
17 (+1)
508 (+117)
1 943

6

Мурманская область

2 322 (+50)
4
234 (+48)
2 084

7

Краснодарский край

1 732 (+99)
21
554 (+31)
1 157

8

Тульская область

1 620 (+90)
11 (+1)
263 (+45)
1 346

9

Ростовская область

1 594 (+80)
16 (+4)
262 (+67)
1 316

10

Свердловская область

1 584 (+155)
3
237 (+25)
1 344
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
187 859
1 723
26 608
159 528
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 16:14 08.05.2020 (по московскому времени)

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