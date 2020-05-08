Около 100 сотрудников Банка России заразились коронавирусом

Около 100 сотрудников Центробанка заболели коронавирусной инфекцией, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции.

«У нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть — это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала Набиуллина. Она отметила, что в Москве работает около 10 тысяч сотрудников Банка России.

Примерно 80% сотрудников центрального аппарата ЦБ работают дистанционно, в территориальных подразделениях на удаленную работу перешли 60-65% сотрудников.

В апреле 2019 года зампред ЦБ Руслан Вестеровский сообщал, что в Банке России работают около 50 тысяч сотрудников. В ближайшее время, говорил он, в штате останутся 43,5 тысячи человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 98 522 (+5 846) 956 (+51) 10 259 (+1 032) 87 307 2 Московская область 18 350 (+918) 175 (+19) 813 (+44) 17 362 3 Санкт-Петербург 6 565 (+375) 48 (+4) 1 597 (+45) 4 920 4 Нижегородская область 3 886 (+276) 23 510 (+17) 3 353 5 Дагестан 2 468 (+96) 17 (+1) 508 (+117) 1 943 6 Мурманская область 2 322 (+50) 4 234 (+48) 2 084 7 Краснодарский край 1 732 (+99) 21 554 (+31) 1 157 8 Тульская область 1 620 (+90) 11 (+1) 263 (+45) 1 346 9 Ростовская область 1 594 (+80) 16 (+4) 262 (+67) 1 316 10 Свердловская область 1 584 (+155) 3 237 (+25) 1 344 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 187 859 1 723 26 608 159 528

Актуально на 16:14 08.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 16:14 08.05.2020 (по московскому времени)