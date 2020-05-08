Около 100 сотрудников Банка России заразились коронавирусом
Около 100 сотрудников Центробанка заболели коронавирусной инфекцией, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции.
«У нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть — это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала Набиуллина. Она отметила, что в Москве работает около 10 тысяч сотрудников Банка России.
Примерно 80% сотрудников центрального аппарата ЦБ работают дистанционно, в территориальных подразделениях на удаленную работу перешли 60-65% сотрудников.
В апреле 2019 года зампред ЦБ Руслан Вестеровский сообщал, что в Банке России работают около 50 тысяч сотрудников. В ближайшее время, говорил он, в штате останутся 43,5 тысячи человек.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Дагестан
6
Мурманская область
7
Краснодарский край
8
Тульская область
9
Ростовская область
10
Свердловская область
Актуально на 16:14 08.05.2020 (по московскому времени)