Безработица в США обновила максимум за 80 лет

Уровень безработицы в США в апреле вырос до 14,7%, за месяц работу потеряли 20,5 миллиона человек. Об этом со ссылкой на американское министерство труда сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, это максимальный показатель и самый большой рост с 1940 года.

The Washington Post уточняет, что ежемесячные данные о безработице в США доступны только с 1948 года, до этого министерство труда публиковало ежегодную статистику.

Вместе с тем, американское бюро экономических исследований располагает данными по месяцам, начиная с 1929-го. По данным бюро, в мае-июле 1940-го уровень безработицы в США составлял 14-15%. Более высокий показатель фиксировали в 1933-м — 25,6%.

По оценке исследователей из Университета Огайо и Мичиганского университета, которую приводит The Washington Post, безработицу 25,5% в США зафиксировали в августе 1932-го.

Экономика США, как и мировая, страдает из-за эпидемии коронавирусной инфекции, которая привела в том числе к обвалу фондовых рынков и нефтяных цен.

В первом квартале 2020 года американский ВВП сократился на 4,8%, что стало первым квартальным снижением с января-марта 2014 года и максимальным — с последнего квартала 2008-го.