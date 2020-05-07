Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД Белоруссии.

На Первом канале заявили, что корреспондента выслали из страны, а съемочную группу лишили аккредитации. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Журналиста выслали после сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, в котором, по утверждению телеканала «Беларусь 1», присутствовали «ложь и фейки». TUT.BY отмечает, что ранее МИД Белоруссии критиковал сюжеты Первого канала о коронавирусе в стране.

В Белоруссии по состоянию на 6 мая коронавирус выявили у 19255 человек, из них 112 человек умерли, 4388 человек выздоровели.

В Белоруссии нет серьезных ограничений из-за распространения коронавируса. В стране продолжают работать магазины, школы, университеты, проходят спортивные мероприятия.