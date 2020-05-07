Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заразился коронавирусной инфекцией

У вице-президента «Лукойла», совладельца московского «Спартака» Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Федун находится в больнице.

Леониду Федуну 64 года, российский Forbes оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

К утру 7 мая в России зарегистрировали 177,2 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+ 11231 за сутки). С начала эпидемии в стране умерли 1625 человек, выздоровели 23,8 тысячи.