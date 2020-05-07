В Крыму после жесткой посадки вертолета Ми-35 умер пилот

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 Минобороны России 7 мая совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в Крыму. Один из пилотов умер в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Еще двое человек пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии, писал «Интерфакс».

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что вертолет совершил жесткую посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.