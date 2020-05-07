Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте

Польский Сейм (нижняя палата парламента) преодолел вето Сената (верхней палаты парламента) и одобрил закон о голосовании на президентских выборах по почте из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По закону, избиратели смогут принять участие в президентских выборах, положив конверт с карточкой для голосования и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании в специальный почтовый ящик.

Сейм принял закон о голосовании по почте 6 апреля. Затем документ поступил в Сенат, где его отклонили 5 мая. После этого законопроект вернулся в нижнюю палату. Там для преодоления вето Сената за него должны были проголосовать большинство парламентариев.

7 мая законопроект поддержали 236 из 460 депутатов Сейма, которые присутствовали на голосовании. Теперь документ поступит на подпись президенту Польши Анджею Дуде.

Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 10 мая, но из-за коронавируса избирательная кампания была фактически заморожена. Накануне выборы отложили, их новая дата пока не объявлена. Предполагается, что они могут пройти в июне или июле.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 мая, в Польше зафиксировано 14740 случаев коронавируса. 4864 человека выздоровели, 733 умерли.