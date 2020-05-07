Грузия заявила о готовности принять иностранных туристов с 1 июля

Грузия будет готова принять иностранных туристов с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает грузинский «Первый канал».

По словам премьера, Грузия создаст безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Также будут созданы коридоры для приезжих из других стран, представляющих для Грузии интерес с точки зрения туризма. Двусторонние переговоры на эту тему уже начались.

Внутренний туризм в Грузии возобновится с 15 июня.

В связи с коронавирусом Грузия закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение по всем направлениям. В марте в стране ввели режим чрезвычайного положения с комендантским часом, а также закрыли въезд в ряд городов.

В конце апреля Грузия начала снимать ограничения из-за коронавируса. Возобновилось передвижение легковых автомобилей, работа открытых рынков и некоторых компаний. При этом режим ЧП в стране был продлен до 22 мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 мая, в Грузии зафиксировано 615 случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, девять умерли.