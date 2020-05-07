В апреле лимоны подорожали в 2,5 раза. ФАС проверит возможный картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверки на предмет картельных соглашений из-за резкого роста стоимости лимонов, сообщается на сайте службы.

В ведомстве отметили, что стоимость лимонов выросла из-за сокращения поставок и повышения цен иностранными компаниями. «Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами», — сказано в сообщении.

Вечером 7 мая Росстат представил индекс потребительских цен в апреле. По его сведениям, в минувшем месяце лимоны вышли в лидеры по росту цен на продовольственном рынке России — они подорожали в 2,5 раза.