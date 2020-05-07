ЕСПЧ обязал Россию обеспечить младенца со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством

Европейский суд по правам человека обязал российские власти предоставить шестимесячной девочке Аде Кешишянц, у которой диагностировали , доступ к жизненно необходимому препарату «Спинраза» (нусинерсен). Об этом говорится в сообщении «Правовой инициативы», поступившем в «Медузу».

6 мая ЕСПЧ направил в Минюст России вынесенное решение. До 27 мая российское ведомство должно сообщить суду о состоянии здоровья девочки и принятом лечении.

Врачи Ставрополя назначили ребенку лекарство «Спинраза» по жизненным показаниям. 14 апреля это подтвердил районный суд, обязавший местный Минздрав предоставить девочке препарат. Вместо этого министерство оспорило вынесенное решение.

Из-за отсутствия лекарства, говорят в «Правовой инициативе», состояние девочки ухудшилось, и 27 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Адвокаты «Правовой инициативы» считают, что вынесенное решение может помочь сотням россиян, которые не могут получить «Спинразу» в своих регионах.