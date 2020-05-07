Бывшего президента Франции Валери Жискар дʼЭстена обвинили в домогательствах

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила в сексуальных домогательствах бывшего президента Франции Валери Жискар дʼЭстена, сообщают Süddeutsche Zeitung и Le Monde.

По словам журналистки, во время интервью в Париже в декабре 2018 года политик несколько раз положил руку ей на ягодицы, а на прощание прошептал ей на ухо «Сладких снов» на немецком.

Штраке сообщила о случившемся руководству WDR. Канал провел проверку и пришел к выводу, что журналистка говорит правду. В июне 2019 года WDR направил в офис Жискар дʼЭстена письмо, в котором назвал действия политика неприемлемыми. В марте 2020 года Штраке подала жалобу против Жискар дʼЭстена в прокуратуру Парижа.

Представитель бывшего президента Франции заявил, что тот не помнит встречу с журналисткой.

Валери Жискар дʼЭстен был президентом Франции в 1974-1981 годах. Сейчас ему 94 года.