Бизнесмена и бывшего красноярского депутата Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств

В Красноярске задержан бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков — его подозревают в организации заказных убийств прошлых лет, сообщают источники «Интерфакса» и ТАСС.

В настоящее время следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии проводят обыски по местам проживания Быкова. Возбуждено уголовное дело. Другие подробности пока официально не разглашаются.

По данным источников изданий «Тайга.Инфо» и «Борус», Быков подозревается в организации заказного убийства членов ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Показания на него якобы дал штатный киллер преступной группировки Владимир Татаренков по кличке Татарин, находящийся в заключении с 2012 года.

Анатолий Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. В конце 1990-х он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода.