Власти Москвы в конце апреля закупили сотни тысяч нидерландских тестов на антитела к коронавирусу. Оказалось, что они сделаны в Китае и очень неточны

Тесты на антитела к коронавирусу, которые закупило правительство Москвы, произведены в Китае, хотя официально производителем заявлены Нидерланды. Соответствующее расследование выпустили журналисты OCCRP.

Системы Biozek продает компания Inzek, зарегистрированная в Нидерландах; производителем в официальном регистрационном удостоверении Росздравнадзора также указана эта европейская страна. Однако журналисты OCCRP выяснили, что на самом деле этот тест производит китайская компания Hangzhou, а смена юридического лица и страны была сделана с целью получения более позитивного имиджа.

В самой компании Inzek журналистам, представившим доказательства этого, подтвердили, что тесты действительно произведены в Китае, после чего с сайта компании из описания теста была удалена отметка «сделано в Нидерландах».

Компания Hangzhou Alltest утверждает, что точность их тестов — от 92,9% до 98,6%. При этом, как говорится в расследовании OCCRP, исследования, проведенные в Испании, Дании и Великобритании, показали, что она намного ниже — и не соответствует стандартам надежной индивидуальной диагностики.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать экспресс-тесты в диагностических целях. Они подходят только для сбора статистики по общему количеству переболевших в популяции.

О закупке голландских тест-систем власти Москвы сообщали в конце апреля. Как заявляла вице-мэр Анастасия Ракова, этот тест «показал очень хорошие результаты». Только за последнюю неделю апреля экспресс-тесты в городе сдали 175 тысяч человек.