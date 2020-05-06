В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу. Игры начнутся во второй половине мая

Власти Германии разрешили футбольной Бундеслиге возобновить сезон во второй половине мая. Об этом заявила Ангела Меркель в ходе выступления, посвященного отмене некоторых карантинных мер.

Игры должны будут проходить без зрителей и с соблюдением строгих условий безопасности.

Точную дату старта сезона Немецкий футбольный союз может выбрать самостоятельно. Ранее говорилось, что игры могут начаться 15 мая.

Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после перерыва из-за коронавируса. Продолжить сезоны футболистам также разрешили власти Чехии и Португалии — предполагается, что игры там начнутся в конце мая.

Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона.

Футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех странах Европы кроме Белоруссии.