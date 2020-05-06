В Белоруссии задержали двух видеоблогеров. В городах страны прошли акции протеста

Милиция Белоруссии задержала популярного видеоблогера Сергея Тихановского, ведущего ютьюб-канала «Страна для жизни», на который подписаны 145 тысяч пользователей. Как сообщает правозащитный центр «Весна», также задержан блогер .

Тихановского задержали 6 мая под Могилевом, после чего доставили в изолятор временного содержания в Гомеле. Вместе с ним задержали двоих водителей, которых затем отпустили. Центр «Весна» отмечает, что в последние два дня милиция неоднократно останавливала автомобиль проекта «Страна для жизни».

Сергея Петрухина задержали, когда тот ехал к Тихановскому. Он находится в Брестском РОВД. В чем подозревают задержанных, пока неизвестно.

По данным правозащитников, также неизвестно местонахождение еще одного блогера .

Вечером 6 мая в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку Сергея Тихановского, сообщает TUT.BY. Милиция задержала 14 человек, в том числе 10 человек в Минске.