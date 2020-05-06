Умер один из основателей Kraftwerk Флориан Шнайдер

Умер один из основателей группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Информацию об этом его родственники подтвердили французскому изданию «Ouest France».

Шнайдеру было 73 года. Официально причины его смерти не сообщаются, по данным бельгийской радиостанции RTBF, у Шнайдера был рак.

Шнайдер основал Kraftwerk — одну из наиболее влиятельных и важных групп в истории электронной музыки — в 1970 году вместе с Ральфом Хюттером.

Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов Kraftwerk. В 2008 году он покинул группу; причины этого не сообщались.