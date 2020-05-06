Мурманских чиновников обвинили в незаконной морской рыбалке в период изоляции. Власти назвали это служебным заданием

Сотрудники администрации закрытого административно-территориального образования Александровск в Мурманской области в нарушение режима изоляции отправились на морскую рыбалку, пишет «Новая газета».

Соответствующие фотографии опубликовала на своей личной странице в ВК помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова. Вскоре чиновница удалила фото, но они успели разойтись по местным пабликам, вызвав возмущение у жителей и журналистов.

Как отмечает издание «СеверПост», чиновники отправились в море на катере МЧС, хотя из-за пандемии COVID-19 в регионе установлен запрет на прибрежный лов рыбы. Кроме того, присутствующие на фото не соблюдали социальную дистанцию и были без средств индивидуальной защиты. Пользователи соцсетей потребовали провести прокурорскую проверку по этому поводу.

Глава администрации Александровска Семен Кауров, комментируя скандал, заявил, что «это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы». При этом он добавил, что фотографии были выложены «не верно и не своевременно».

Мурманская область входит в пятерку российских регионов по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 6 мая, там выявлены более двух тысяч заболевших COVID-19, четыре человека умерли.