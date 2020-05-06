Facebook создал совет, который будет разрешать споры в модерации. В него вошли лауреат Нобелевской премии мира и бывшая премьер-министр Дании

Корпорация Facebook назвала имена первых 20 членов независимого надзорного совета, который будет разрешать споры вокруг модерации контента в фейсбуке и инстаграме.

В совет вошли журналисты, активисты и юристы, занимающиеся вопросами свободы слова. Они жили в более чем 27 странах и говорят на 29 языках, отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

В надзорный совет вошли, в частности, Хелле Торнинг-Шмидт, занимавшая пост премьер-министра Дании с 2011 по 2015 годы, Тавакуль Карман, йеменская правозащитница и журналистка, получившая Нобелевскую премию мира за 2011 год, и бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер.

Всего в надзорном совете будет состоять 40 человек — имена еще 20 участников Facebook объявит позже.

О планах создать независимый орган, который будет следить за балансом между модерацией и свободой слова, основатель Facebook Марк Цукерберг объявил в ноябре 2018 года.

Созданный надзорный совет, подчеркивают в Facebook, не зависит от корпорации: его члены не являются сотрудниками компании и не могут быть «уволены» ее решением. На деятельность совета корпорация выделила 140 миллионов долларов.

Решения совета будут публиковаться на его сайте, и Facebook должен будет публично на них отвечать. Корпорация также должна будет подчиниться решению, если оно не нарушает закон.

Когда совет начнет свою работу, его члены будут рассматривать жалобы пользователей на неправомерное, по их мнению, удаление контента из Facebook и Instagram, а также разрешать сложные ситуации по запросу модераторов компании. Через несколько месяцев после начала работы у пользователей также появится возможность обратиться в совет с просьбой удалить контент, который они считают противозаконным.