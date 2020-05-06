Еврокомиссия выпустила весенний экономический прогноз (.pdf), согласно которому реальный ВВП в 2020 году снизится на 7,7%, а в 2021 году вырастет на 6,3%.

Сильнее всего в 2020 году сократится экономика Греции (−9,7%), Италии (−9,5%) и Испании (−9,4%). Реальный ВВП Франции снизится на 8,2%, Германии — на 6,5%.

Вся мировая экономика без учета Евросоюза, согласно прогнозу, в 2020 году сократится на 3%, что будет более резким спадом, чем во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов.

ВВП России, считают в Еврокомиссии, в 2020 году может сократиться на 5%, в 2021 году — вырасти на 1,6%. «Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19», — сказано в прогнозе. В ЕК считают, что в первой половине 2020 года в России ожидается резкий спад экономической активности.

По прогнозу ЕК, экономика Великобритании в 2020 году снизится на 8,3%, США — на 6,5%. В 2021 году ВВП этих стран вырастет на 6% и 4,9% соответственно. Еврокомиссия предполагает, что ВВП Китая в 2020 году вырастет на 1%, в 2021-м — на 7,8%.

Банк России в апреле выпустил прогноз последствий экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19. ЦБ ожидает, что экономика России в 2020 году сократится на 4-6%.