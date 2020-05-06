Бывший полковник СК Александр Ламонов, осужденный за взятку в 500 тысяч долларов, освободился из колонии и заразился коронавирусом

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ полковник Александр Ламонов, осужденный по делу о взятке от подручных криминального авторитета Шакро Молодого, условно-досрочно освободился из колонии, сообщает ТАСС. Постановление об удовлетворении ходатайства об УДО опубликовано на сайте Белевского суда Тульской области.

Сам Ламонов рассказал «Открытым медиа», что, вернувшись в Москву, заразился коронавирусом. «Я нахожусь на самоизоляции, у меня полсемьи болеет коронавирусом, в том числе и я. Так что не очень большие изменения я вижу, находясь на воле», — заявил он.

Александр Ламонов был задержан в июле 2016 года. Его заподозрили в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — приближенного к вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой).

Полковник признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания на других фигурантов дела, в том числе на своего начальника Михаила Максименко, бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова и его заместителя Дениса Никандрова. В частности, Ламонов рассказал, что передал Максименко коробку с 500 тысячами долларов.

В июле 2018 года Ламонова приговорили к пяти годам лишения свободы. Затем приговор смягчили на принудительные работы. Максименко осужден на 13 лет колонии строгого режима, Дрыманов — на 12 лет колонии, Никандров получил 5,5 года лишения свободы и вышел по УДО год назад.