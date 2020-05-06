Блогерам, пожарившим шашлык в центре Петербурга, выписали по 25 тысяч рублей штрафа

Блогерам Далгату Раджи и Алексею Ушакову выписали по 25 тысяч рублей штрафа за то, что они жарили шашлык в центре Петербурга во время режима самоизоляции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 2 мая Раджи и Ушаков жарили шашлык на Сенной площади и снимали это на камеру «с целью дальнейшей демонстрации». Их действия были признаны нарушением правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП).

Раджи и Ушаков в суде признали вину и принесли извинения — в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства.

3 мая Далгат Раджи и Алексей Ушаков опубликовали видео про жарку шашлыков на Сенной площади в инстаграме (аккаунты обоих сейчас закрыты). На ролике с ними была девушка. Видео сопровождалось песней про коронавирус.

Раджи решил пожарить мясо в центре Петербурга, приняв вызов от подписчика в инстаграме. Он и Ушаков попросили не считать их действия «провокацией» или «призывом». Блогеры заявили, что хотели повеселиться и ничего не нарушали.

Полиция Петербурга начала проверку по факту публикации видео. 5 мая Раджи и Ушаков были задержаны, на них составили протоколы.

В Петербурге в конце марта ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 11 мая.