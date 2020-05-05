В России за сутки выявлены еще десять тысяч случаев COVID-19. Число зараженных превысило 155 тысяч человек

По состоянию на утро 5 мая в России зарегистрированы 10102 новых случая коронавирусной инфекции. Это на 479 человек меньше, чем день назад. Общее число инфицированных достигло 155370 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+5714 человек за последние сутки), Подмосковье (+822), Петербурге (+226), Нижегородской (+174) и Свердловской (+133) областях, Дагестане (+128), Мурманской области (+127) и Ямало-Ненецком автономном округе (+108).

За минувшие сутки умерли еще 95 пациентов с COVID-19, а всего с начала распространения коронавируса в России — 1451 человек.

Выздоровели 19865 человек (+1770 человек за последние сутки).

В стране проведены свыше 4,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+157 тысяч тестов за последние сутки).