В Москве за день умерли еще 50 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 50 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на два человека меньше, чем день назад.

Начиная с 26 марта в Москве умерли 866 человек с коронавирусом.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 80115 человек, из них 7870 человек выздоровели. Начиная со 2 мая, в городе ежедневно регистрируют более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В России, по данным на утро 5 мая, общее число инфицированных достигло 155370 человек, из них 1451 человек умер, а 19865 человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 80 115 816 7 870 2 Московская область 15 761 127 576 3 Санкт-Петербург 5 572 37 1 468 4 Нижегородская область 3 026 16 398 5 Мурманская область 2 101 4 154 6 Дагестан 2 086 14 325 7 Краснодарский край 1 437 21 443 8 Тульская область 1 368 9 157 9 Ростовская область 1 353 11 147 10 Калужская область 1 309 12 161 … … … … … 📝 Всего 155 370 1 451 19 865

Актуально на 22:38 05.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 22:38 05.05.2020 (по московскому времени)

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