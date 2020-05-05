В Москве за день умерли еще 50 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 50 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на два человека меньше, чем день назад.
Начиная с 26 марта в Москве умерли 866 человек с коронавирусом.
С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 80115 человек, из них 7870 человек выздоровели. Начиная со 2 мая, в городе ежедневно регистрируют более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
В России, по данным на утро 5 мая, общее число инфицированных достигло 155370 человек, из них 1451 человек умер, а 19865 человек выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
80 115
816
7 870
2
Московская область
15 761
127
576
3
Санкт-Петербург
5 572
37
1 468
4
Нижегородская область
3 026
16
398
5
Мурманская область
2 101
4
154
6
Дагестан
2 086
14
325
7
Краснодарский край
1 437
21
443
8
Тульская область
1 368
9
157
9
Ростовская область
1 353
11
147
10
Калужская область
1 309
12
161
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📝 Всего
Актуально на 22:38 05.05.2020 (по московскому времени)