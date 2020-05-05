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В Москве за день умерли еще 50 человек с коронавирусом

Источник: Департамент здравоохранения Москвы
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В Москве за последние сутки умерли еще 50 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на два человека меньше, чем день назад.

Начиная с 26 марта в Москве умерли 866 человек с коронавирусом.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 80115 человек, из них 7870 человек выздоровели. Начиная со 2 мая, в городе ежедневно регистрируют более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В России, по данным на утро 5 мая, общее число инфицированных достигло 155370 человек, из них 1451 человек умер, а 19865 человек выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

80 115

816

7 870

2

Московская область

15 761

127

576

3

Санкт-Петербург

5 572

37

1 468

4

Нижегородская область

3 026

16

398

5

Мурманская область

2 101

4

154

6

Дагестан

2 086

14

325

7

Краснодарский край

1 437

21

443

8

Тульская область

1 368

9

157

9

Ростовская область

1 353

11

147

10

Калужская область

1 309

12

161

📝 Всего

155 370
1 451
19 865
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 22:38 05.05.2020 (по московскому времени)

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