В Гааге 50 человек задержали на акции протеста против карантина. Они не соблюдали дистанцию в полтора метра

В Нидерландах полиция задержала около 50 человек, которые участвовали в акции протеста против карантина в Гааге.

Акция проходила у железнодорожного вокзала города. Организаторы не уведомили власти о ее проведении — когда люди стали собираться у вокзала, мэр города разрешил им протестовать при условии, что они отойдут в расположенный в 100 метрах сквер и будут соблюдать дистанцию. Когда этого не произошло, было принято решение разогнать мероприятие.

В общей сложности на акцию пришли около двухсот человек.

Нидерланды — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. На 15 миллионов населения там зарегистрировано более 41 тысячи случаев (16-е место в мире) и 5168 смертей (10-е место).

Антикоронавирусные меры в Нидерландах действуют с 15 марта. Закрыты школы, рестораны, кинотеатры и другие места массового скопления людей — эти меры будут действовать как минимум до 20 мая. Запрета на свободный выход на улицу в стране нет, но люди должны соблюдать дистанцию в полтора метра.