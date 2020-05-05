Статьи The New York Times, получившие Пулитцеровскую премию, упрекнули в «русофобских измышлениях» и повторении российских материалов

Серия статей газеты The New York Times, удостоенная Пулитцеровской премии 2020 года, является «прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов». Таким образом на присуждение премии отреагировало российское посольство в Вашингтоне.

Восемь материалов издания, рассказывающие о предполагаемом вмешательстве России в дела Ливии, Сирии и ЦАР, а также об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации «Международный репортаж» с формулировкой «за разоблачение хищничества режима Владимира Путина».

«Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — говорится в заявлении российских дипломатов в фейсбуке.

В свою очередь главный редактор издания «Проект» Роман Баданин заявил, что два расследования The New York Times, удостоенные премии, «повторяют в большинстве фактов три статьи „Проекта“, вышедшие за несколько месяцев до того».

Очередные лауреаты Пулитцеровской премии, вручаемой с 1917 года, были объявлены 4 мая. Газета The New York Times в общей сложности победила в трех номинациях. Наиболее престижную награду в номинации «Служение обществу» получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica.