Генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин умер на 65-м году жизни, сообщает «Роскосмос».

В середине апреля стало известно, что Микрин заразился коронавирусом после поездки на Байконур.

«На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича», — заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.