Юлия Тимошенко получила 5,5 миллиона долларов компенсации за «политические репрессии»

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко получила 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) компенсации морального вреда из-за «политических репрессий 2011-2014 годов». Об этом со ссылкой на декларацию Тимошенко сообщает УНИАН.

Источником дохода указана американская юридическая фирма Reid, Collins, Tsai LLP., деньги получены в США на стадии досудебного урегулирования. Об урегулировании какого именно дела идет речь, неясно.

В апреле 2011 года Генпрокуратура Украины сообщила о деле из-за «превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году», напоминает РИА Новости. Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил ее к семи годам заключения. Тимошенко отправили в колонию в Харькове и освободили после смены власти на Украине в 2014-м.

США и ЕС называли приговор Тимошенко политически мотивированным.

Тимошенко в рамках дела о договорах по газу 2009 года подавала иск к компании «РосУкрЭнерго» в суд Нью-Йорка.