Власти Курганской области раздадут поросят и телят людям, потерявшим доходы из-за пандемии коронавируса

Власти Курганской области будут бесплатно раздавать скот жителям, пострадавшим из-за ограничительных антикоронавирусных мер. Об этом в своем инстаграме написал губернатор региона Вадим Шумков.

Эта поддержка, уточнил Шумков, в первую очередь будет оказываться тем, кто потерял работу, или малообеспеченным людям. Безвозмездно можно будет получить двух поросят или теленка с запасом кормов или семенной картофель.

Конкретные критерии предоставления помощи будут разработаны за время майских праздников.

В мае власти Курганской области также обещают развернуть дополнительные общественные работы по благоустройству территории — потерявшие доход из-за пандемии смогут принять в них участие и получить за это деньги. Средства на оплату этого труда — около 25 миллионов рублей — чиновники собрали из своих зарплат.

По состоянию на 4 мая в Курганской области выявлены 52 случая заболевания COVID-19.