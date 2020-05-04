В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из части 15 лет назад

Военные следователи в Тюмени нашли мужчину, который в 2004 году самовольно покинул военную часть, сообщает 72.ru.

Сейчас Евгению Южанину 35 лет, после ухода из части он жил в Свердловской и в Тюменской областях. Его родные не знали, где он.

Уголовное дело в отношении мужчины прекратили 30 апреля 2020 года, добавляет РИА Новости.

Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности, если он самовольно ушел из части из-за тяжелого состояния здоровья, смерти близкого родственника, неуставных отношений и «иных неблагоприятных жизненных ситуаций».

При этом тюменские военные следователи отметили, что у Южанина не было уважительных причин, чтобы уйти из части.