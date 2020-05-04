В Калининградской области 350 медиков отказались работать во время эпидемии коронавируса

В Калининградской области около 350 медиков отказались продолжать работу перед тем, как в регионе начали выявлять первые случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава областного Минздрава Александр Кравченко.

«По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. <…> Они сказали: „Спасибо, пока работать не будем“. У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — сказал Кравченко.

Министр отметил, что от работы отказались около 100 врачей и 250 среднего медперсонала (медсестры и фельдшеры). Кроме того, сотрудники старше 65 лет решили оформить больничные листы.

По состоянию на утро 4 мая в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек. В последние два дня в стране регистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания. В стране с начала эпидемии умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 74 401 764 7 573 2 Московская область 14 939 111 526 3 Санкт-Петербург 5 346 37 1 197 4 Нижегородская область 2 852 16 383 5 Мурманская область 1 974 4 154 6 Дагестан 1 958 13 226 7 Краснодарский край 1 340 21 409 8 Тульская область 1 293 8 155 9 Ростовская область 1 263 10 123 10 Брянская область 1 250 12 294 … … … … … 📝 Всего 145 268 1 356 18 095

Актуально на 21:52 04.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 21:52 04.05.2020 (по московскому времени)