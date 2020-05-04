В Калининградской области 350 медиков отказались работать во время эпидемии коронавируса
В Калининградской области около 350 медиков отказались продолжать работу перед тем, как в регионе начали выявлять первые случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава областного Минздрава Александр Кравченко.
«По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. <…> Они сказали: „Спасибо, пока работать не будем“. У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — сказал Кравченко.
Министр отметил, что от работы отказались около 100 врачей и 250 среднего медперсонала (медсестры и фельдшеры). Кроме того, сотрудники старше 65 лет решили оформить больничные листы.
По состоянию на утро 4 мая в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек. В последние два дня в стране регистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания. В стране с начала эпидемии умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
74 401
764
7 573
2
Московская область
14 939
111
526
3
Санкт-Петербург
5 346
37
1 197
4
Нижегородская область
2 852
16
383
5
Мурманская область
1 974
4
154
6
Дагестан
1 958
13
226
7
Краснодарский край
1 340
21
409
8
Тульская область
1 293
8
155
9
Ростовская область
1 263
10
123
10
Брянская область
1 250
12
294
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📝 Всего
Актуально на 21:52 04.05.2020 (по московскому времени)