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В Калининградской области 350 медиков отказались работать во время эпидемии коронавируса

Источник: ТАСС
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В Калининградской области около 350 медиков отказались продолжать работу перед тем, как в регионе начали выявлять первые случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава областного Минздрава Александр Кравченко.

«По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. <…> Они сказали: „Спасибо, пока работать не будем“. У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — сказал Кравченко.

Министр отметил, что от работы отказались около 100 врачей и 250 среднего медперсонала (медсестры и фельдшеры). Кроме того, сотрудники старше 65 лет решили оформить больничные листы.

По состоянию на утро 4 мая в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек. В последние два дня в стране регистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания. В стране с начала эпидемии умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

74 401

764

7 573

2

Московская область

14 939

111

526

3

Санкт-Петербург

5 346

37

1 197

4

Нижегородская область

2 852

16

383

5

Мурманская область

1 974

4

154

6

Дагестан

1 958

13

226

7

Краснодарский край

1 340

21

409

8

Тульская область

1 293

8

155

9

Ростовская область

1 263

10

123

10

Брянская область

1 250

12

294

📝 Всего

145 268
1 356
18 095
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 21:52 04.05.2020 (по московскому времени)

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